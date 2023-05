Veel Groninger huizen nog slecht geïsoleerd

Ruim 10 procent van de huizen in de provincie Groningen is nog altijd extreem slecht geïsoleerd. De gemeente Groningen vormt een uitzondering. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.

Sinds de sterk stijgende energieprijzen zijn veel huizenbezitters hun woning aan het verduurzamen. Toch zijn veel huizen nog slecht geïsoleerd. Deze energieslurpende woningen krijgen de minst groene energielabels F of G. Elke woning die wordt verkocht of verhuurd is tegenwoordig voorzien van een energielabel. In de provincie Groningen blijkt 10,4% van de woningen met een geldig energielabel slecht geïsoleerd. Het landelijk gemiddelde is 8,2%.

De gemeente Groningen is koploper: 45,4 procent van de huizenbezitters heeft een energiezuinige woning met het groene label A of B. Ze zijn goed geïsoleerd, hebben zonnepanelen en gebruiken meestal een duurzame energiebron. Westerwolde heeft de meeste slecht geïsoleerde huizen, namelijk 21,7 procent. Pekela en Oldambt volgen met ruim 17 procent.