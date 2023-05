Veel gezelligheid op Bourgondisch Bernoulli in Korrewegwijk

Foto: Joris van Tweel

Bourgondisch Bernoulli is de afgelopen dagen succesvol verlopen. Op het Bernoulliplein waren de afgelopen dagen diverse foodtrucks aanwezig.

Het festival in de Korrewegwijk werd in 2014 voor het eerste gehouden. Toen onder de naam MultiCulinair Food Festival. De afgelopen jaren draagt het de naam Bourgondisch Bernoulli, Food and Music Festival. Sinds afgelopen vrijdag waren er verschillende foodtrucks te vinden. Het aanwezige publiek kon onder andere genieten van Mexicaans eten, ook waren er rib eye, wraps, truffels en biefstuk. Drinken was er in de vorm van koffie, shakes, cocktails en biertjes.

Het festival werd opgeluisterd met muziek. Bands en dj’s zorgden voor een vrolijke noot. De bedoeling is dat het festival volgend jaar weer gehouden gaat worden.