Vanavond ontploffende ster te zien: “Laatste keer dat dit te zien was is ruim tien jaar geleden”

Boven Stad is zaterdagavond een ster te zien die is ontploft. Een gebeurtenis die 27 miljoen lichtjaar geleden plaatsvond, maar nu pas hier op aarde te zien zal zijn.

“Eigenlijk is het bizar als je er over nadenkt”, vertelt sterrenkundige Jeffry Bout. “Stel dat daar in dat sterrenstelsel aliens wonen die nu met grote kijkers naar de aarde zouden kijken. Dan zien ze de aarde zoals die er 23 miljoen lichtjaar bij lag.” De ster die is ontploft is de supernova ‘2023ixf’ in het ‘M101 Windmolenstelsel. “Wat je gaat zien gebeurt recht boven ons hoofd in het sterrenbeeld Grote Beer en Steelpannetje.”

“Van harte welkom”

Met het blote oog zal het niet te zien zijn. “Met een grote kijker lukt het wel. Ik ben vanavond met een telescoop te vinden op de Oosterseweg ter hoogte van nummer 60. Dat is in de buurt van Noorddijk, achter Beijum. Mensen die dit willen zien, die zijn van harte welkom om een blik te komen werpen door de telescoop. En uiteraard ga ik er ook wat uitleg bij geven.”

“Afstand is groot”

En er zijn ook best wel wat redenen te noemen waarom je zaterdagavond naar de Oosterseweg zou moeten gaan. “De laatste keer dat een ontploffende ster zo helder was als nu te zien is, is ruim tien jaar geleden. En op zich gebeurt dit vaker. Maar als we naar ons eigen Melkwegstelsel kijken. Dan gebeurde dit voor het laatst in 1604. Kijk, het stelsel waar we het nu over hebben, dat bestaat uit heel veel sterren, waarbij de losse sterren niet te zien zijn. De afstand is te groot. Maar de ontploffing is zichtbaar.”

En hoe dat in zijn werk gaat: “Het is niet na een aantal seconden voorbij. Deze explosie is meerdere weken lang te zien, waarbij na verloop van tijd de explosie qua zicht af gaat nemen. Dus mensen die vanavond langs komen, die hoeven niet te gaan dringen. Er is tijd genoeg.”