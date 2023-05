Van Koningsdag naar Herdenkingsdag, hoogtijdagen voor de muziekvereniging in Ten Boer

Foto: Els Gelling / ingezonden

Het is een periode vol activiteiten. Van Koningsdag naar Nationale Dodenherdenkingsdag tot Bevrijdingsdag op vrijdag. Hoogtijdagen voor muziekverenigingen. Volgens Els Gelling van muziekvereniging De Volharding uit Ten Boer is het een belangrijke week.

Hoi Els! Kun je uitleggen waarom het zo’n belangrijke week is?

“De muziekvereniging is het cement van de samenleving. Je verbindt, en door de muziek zorg je voor sfeer. En hoe belangrijk het is? Je kunt dat het beste vergelijken met als iets er niet is. Want wat als wij op Koningsdag niet het Wilhelmus spelen? Het alternatief is een dj. Maar wil je dat? Is dat passend? In Ten Boer vinden we dat niet. Sterker nog, als wij beginnen met spelen, dan zien we iedereen opleven, dat mensen blij worden. En deze week is één van de belangrijkste weken in het jaar omdat je je bij verschillende gebeurtenissen je laat horen. Je verbindt mensen.”

De week begon met Koningsdag …

“Dat was heel feestelijk. Dus je zorgt dan ook voor een feestelijk repertoire. Op het Dorpsplein, bij de muziekkoepel, hebben we het Wilhelmus gespeeld. Daarna hebben we een mini-concert aangeboden aan de inwoners van het dorp. We begonnen met de mars ‘On The Ring Of Liberty’. Daarna volgde het stuk ‘Julia’. In Nederland is dit stuk onder andere vertolkt door Willeke Alberti als ‘Samen Zijn’. Vervolgens hebben we een medley van LUV-liedjes gespeeld en we sloten af met een medley van Toto, waarbij we drie nummers van deze band ten gehore brachten. En het was super gezellig. Het weer was prima, er werd koffie en thee geschonken, en en werd door de Dorpsvereniging getrakteerd op wat lekkers.”

Nu kan ik me voorstellen dat je dat niet zomaar even speelt. Dat er voorbereiding nodig is …

“Eigenlijk is dat wel een leuke vraag, want de voorbereiding verliep op een bijzondere manier. In maart hadden wij ons Voorjaarsconcert. Dat was ook het moment dat wij afscheid namen van onze dirigent Jogchum Rooda. Onze nieuwe dirigent is Niels Assink. Maar hij kon er op Koningsdag niet bij zijn. Hij is namelijk ook actief bij de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’, en moest daar aan de bak. Voor ons was het daarom improviseren. Gelukkig hebben we wel iemand kunnen vinden die ons wilde dirigeren, maar om het niet te moeilijk te maken voor onszelf, hebben we er voor gekozen om een aantal werken te spelen die we ook tijdens het Voorjaarsconcert hebben gespeeld. En daar werd goed op gereageerd. Je zag bij het publiek een glimlach verschijnen. Het is een goed begin van de feestelijke dag.”

En donderdag is het dan Nationale Herdenkingsdag …

“En dat is een hele andere dag. Wij starten die dag bij het gemeentehuis, en spelen dan bij het kerkhof een stuk, waar verschillende oorlogsgraven te vinden zijn. Vervolgens vindt er een stille tocht plaats die eindigt bij de vijver in het Prinses Amaliapark. Daar spelen we verschillende koralen. Ook zijn er verschillende toespraken. De laatste decennia trekt het altijd veel publiek.”

Nu kan ik me voorstellen dat het spelen van koralen heel wat anders is dan vrolijke liedjes op Koningsdag …

“Klopt. Maar we oefenen er niet voor. Dat komt omdat we dit elk jaar doen. We weten wat ons te wachten staat. Voor de koralen maken we gebruik van het rode boekje. Zo heette dat vroeger. Tegenwoordig heeft het een andere kleur, maar daar staan verschillende koralen in. Bijvoorbeeld ‘Abide With Me’. Dat zijn stukken die we dan spelen. En dat is heel eervol. Heel mooi.”

En dan volgt Bevrijdingsdag …

“Ja, en dan zijn we vrij, haha. In Ten Boer is er dan geen programma. Dus wij kunnen die dag het ook op onze eigen manier invullen.”

Hoe gaat het ondertussen met jullie als vereniging?

“Het gaat goed. En je hoort inderdaad een maar. Want we kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken. We hebben op dit moment 23 musici, en dat is eigenlijk aan de krappe kant. En er gebeurt wel wat hoor. Het afgelopen jaar heeft er een mooi project plaatsgevonden op de basisschool. Van de 29 leerlingen die daar aan meegedaan hebben, hebben zich er twee bij ons aangesloten. Twee jonge jongens, die ontzettend leergierig zijn en ze hebben ook zeker talent. Maar voor zij met alles mee kunnen spelen, dan ben je een aantal jaar verder.”

Hoe komt het dat het zo lastig is om nieuwe leden te vinden?

“Ik denk dat er verschillende redenen zijn aan te wijzen. Het mooiste is dat iemand zijn hele leven bij ons actief blijft. Maar wat we vaak zien is dat als er een bepaalde leeftijd wordt bereikt, en het echte leven lonkt, dan leden dan afhaken. Dat men naar elders verhuist om te studeren, of vertrekt vanwege de liefde. En we begrijpen dat, maar het is soms wel ontzettend jammer. Omdat je investeert om iemand op te leiden, en voor je de vruchten kunt plukken is dan iemand weg.”

Kunnen mensen zich bij jullie aanmelden?

“Als iemand geïnteresseerd is om bij ons te spelen, dan mag diegene zeker met ons contact opnemen. Dat kan via onze website. En het maakt niet uit of iemand nu 10 jaar is of 50 jaar. Iedereen is bij ons welkom. En ik denk dat we een leuke vereniging zijn. We hebben het nu over Koningsdag en over de Nationale Dodenherdenking. Maar we zijn straks bijvoorbeeld ook aanwezig bij de intocht van de Avondvierdaagse. Dan spelen we vrolijke marsen. Dus we hebben veel te bieden.”