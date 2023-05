UMCG en Martini starten geen intern onderzoek naar verdachte verpleegkundige

Het Martini Ziekenhuis en het UMCG zien nog steeds geen aanleiding om een intern onderzoek te starten naar Theodoor V. De verpleegkundige die (naar nu blijkt) aan hulpverleners in Drenthe heeft verteld het leven van een twintigtal patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen te hebben beëindigd, werkte daarvóór een jaar in beide ziekenhuizen in Stad.

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag meer bekend over de aanleiding voor het onderzoek naar V. en de beslissing om de verpleegkundige in hechtenis te nemen. Die hechtenis is vandaag met drie maanden verlengd, maar de beperkingen voor de verdachte zijn wel opgeheven.

Geen reden voor intern onderzoek in UMCG en Martini

Vlak na de aanhouding van V. werd al duidelijk dat de verdachte, voor de coronapandemie, een jaar in het UMCG en een jaar in het Martini Ziekenhuis had gewerkt. De twee ziekenhuizen konden of wilden destijds niet bevestigen of dit klopte. Dat doen het UMCG en het Martini nu wel.

De ziekenhuizen laten opnieuw weten geschokt te zijn door de situatie en mee te leven met de betrokken patiënten, families en medewerkers. Toch stellen de ziekenhuizen dat ze, na contact met het OM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, geen redenen en aanknopingspunten zien om een intern onderzoek te starten naar het reilen en zeilen van V. binnen hun muren.

Verdachte ‘bekende’ bespoedigen dood patiënten aan hulpverleners

Volgens het OM kwam V. op de radar, nadat het ziekenhuis melding en aangifte deed tegen de verdachte. Zij werden attent gemaakt op de mogelijk misdrijven van de verdachte, nadat een zorgorganisatie uit Drenthe (vermoedelijk GGZ Drenthe) in een brief aan het WZA uit de doeken deed hoe V. aan hulpverleners zou hebben verteld over zijn werk tijdens de coronapandemie.

In deze gesprekken zou V. hebben verteld dat hij, in zijn periode als longverpleegkundige tijdens de coronapandemie, het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. In deze gesprekken zou V. hebben gesteld dat hij, zonder instructies van een arts, medische handelingen uitvoerde bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden.

Het OM is nog druk bezig met het onderzoek. Naast verklaringen doet het OM ook onderzoek in medische dossiers van patiënten die zijn overleden in de periode dat V. in het ziekenhuis aan het werk was.