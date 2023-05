Uitslaande brand in binnenstad onder controle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Burchtstraat in de binnenstad van Groningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 01.00 uur binnen. Omdat het om een brand ging in de binnenstad werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. Enige tijd later werd een tweede hoogwerker opgeroepen. “Het betrof een uitslaande brand in een woning”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Na ongeveer een uur hebben we het sein ‘brand meester’ kunnen geven. Stichting Salvage is ingeschakeld. Zij zullen de gedupeerden bijstaan in de afhandeling van de schade.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.