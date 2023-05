Twintig jaar vrijwilligerswerk op Selwerderhof

Foto via Gemeente Groningen

Het Theehuis op begraafplaats Selwerderhof viert maandag haar twintigjarig jubileum. De plek op de begraafplaats waar bezoekers even tot rust kunnen komen en met elkaar kunnen praten zorgt inmiddels twee decennia voor een steuntje in de rug voor rouwende families.

Deze maandag is de enige maandag van dit jaar waarop het Theehuis op de begraafplaats niet open is. Samen met genodigden vieren de vrijwilligers een feestje. Dit enthousiaste team van vrijwilligers runt alle andere dagen van het jaar de gelegenheid.

Uitvaartverzorger Nellian Dijkema benaderde de gemeente Groningen twintig jaar geleden met het idee voor het theehuis. Het Theehuisje was de eerste aula van de begraafplaats toen deze geopend werd in 1950. In 1964 de grote aula gebouwd, waarna het theehuisje decennia lang werd gebruikt als opslagruimte. Na twee jaar ging het theehuisje in 2003 open voor het publiek.

Met het Theehuis ontstond Stichting Accolade, een stichting gerund door vrijwilligers zonder winstoogmerk. Ongeveer 40 vrijwilligers maken het mogelijk dat de gelegenheid 365 dagen per jaar geopend is. Volgens Pieter Kranenburg, teamleider onderhoud Selwerderhof, is het team van vrijwilligers heel bijzonder. “Ik merk dat de vrijwilligers die hier werken affiniteit hebben met de begraafplaats. Ze vinden onderling steun. Dat is de verbinding. Verdriet wordt hier samen gedeeld.”

Uitvaartondernemer en oprichtster Nellian Dijkema gaf, ter gelegenheid van het jubileum, een uitgebreid interview op de website van de gemeente Groningen. Dat is hier te lezen.