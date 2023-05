Vijftien bewoners openen zaterdag de deuren van hun woningen op Duurzame Huizendag

Wat komt er bij kijken als je een huis volledig wilt verduurzamen? Waar moet je rekening mee houden? Hoe ziet het er uit? Op al deze vragen kan zaterdag een antwoord gegeven worden op Duurzame Huizendag.

In de gemeente openen vijftien bewoners de deuren van hun woningen. Bezoekers kunnen op deze manier kennis maken met verschillende duurzame oplossingen, zoals vloerverwarming, isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Terwijl de bezoekers rondkijken vertellen de bewoners over hun ervaringen met installatiebedrijven, de kosten en worden er praktische tips gedeeld. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie: “We merken dat de interesse voor duurzaam leven in Groningen groeit. Het is mooi dat we via dit soort dagen onze inwoners kunnen helpen de volgende stap te zetten in energiezuinig wonen en klimaatvriendelijk tuinieren. Ieder jaar maken onze eigen inwoners deze dag weer tot een groot succes en daar ben ik trots op.”

Vorig jaar kwamen er zeshonderd bezoekers op de dag af. Dit jaar hoopt men op zeker duizend bezoekers. In buurtcentrum Poortershoes kunnen inwoners zaterdag terecht voor advies. In het centrum staan energieadviseurs, energiecoaches en andere duurzame bedrijven klaar om bezoekers te adviseren over kleine en grotere duurzame oplossingen. Meer informatie over de dag, en welke huizen te bezoeken zijn, vind je op deze website.