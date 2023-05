Twan zet tegenhanger van techno op de kaart in Groningen

Het leek niks te worden: Twan Mulder en een DJ-set. “Een vriend van mij draaide al. Toen heb ik het een keer uitgeprobeerd. Ik bakte er helemaal niks van. Het was echt verschrikkelijk: de slechte mixjes die ik ooit heb gehoord.”

Maar hij vond wel zijn nieuwe passie. De volgende dag kocht hij zijn eigen draaitafel bij de mediamarkt. Nu, anderhalf jaar later, draait hij plaatjes op het uitverkochte Happy Feelings, Kopjek en op andere plekken. Dat is best bijzonder. De Groninger draait namelijk niet de meest bekende muziek. Maar een muziekstijl uit de jaren tachtig in het zonnige Italië: Italo Disco.

“In Groningen hoor je veel harde beukmuziek. Veel rammen, vol gas tot negen uur ’s ochtends. Italo Disco geeft een zwoelere en warmere sfeer waar je wel lekker op los kunt gaan, maar wel op een rustigere manier.” Twan hoopt de muziekstijl meer bekendheid te geven in Groningen en, wie weet, daarbuiten. Daarvoor richtte hij een speciaal platform op: Palla d’Uovo. De Italiaanse vertaling van eierbal.

Maar tot het zover is, werkt Twan nog steeds fulltime als programmeur. Remixen doet hij in de avonduren. Gewoon in zijn woonkamer, achter de draaitafel. Zijn vriendin Amber Chen doet graag mee.

Ze probeerde het vak ooit uit op Twan zijn set en is ondertussen uitgegroeid tot een echte techno-artiest. Aankomende zomer draait ze op Down The Rabbit Hole. “Dat zou ik ook wel willen”, vertelt Twan. “Maar is dat jaloezie? Misschien een klein beetje, maar natuurlijk ben ik ontzettend trots op haar dat ze daar mag staan. Dat is belangrijker.”

OOG TV mocht backstage tijdens Twan zijn optreden op Happy Feelings. Ondanks de fijne deuntjes, bleef de dansvloer lange tijd leeg. Kreeg Twan de menigte los? Bekijk het in de video.