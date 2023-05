Traumahelikopter Eelde staat door storing etmaal in Fries weiland

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De traumahelikopter die gestationeerd staat op Groningen Airport Eelde heeft sinds vrijdagavond met technische problemen in een weiland in Friesland gestaan. Zaterdagavond lukte het monteurs om de problemen te verhelpen. Volgens de hulpdiensten is de paraatheid niet in gevaar geweest.

Het Mobiel Medisch Team, MMT, kreeg vrijdagavond opdracht om naar Rotsterhaule, in de gemeente De Fryske Marren, te vliegen. Toen men na de inzet weer terug wilde vliegen naar Eelde verscheen er een foutmelding. Daarop is de bemanning van de helikopter met een auto teruggebracht naar Eelde. “Op Lelystad staat vrijwel altijd een reservehelikopter klaar”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Deze helikopter, de PH-UMC, is direct naar Eelde gevlogen.”

Ondertussen gingen monteurs in Friesland aan de slag om de problemen te verhelpen. Weening: “Men is ruim 24 uur bezig geweest. Rond 20.45 uur steeg de helikopter op. De geluiden zijn ook dat men het euvel volledig heeft kunnen verhelpen. De verwachting is dat de helikopter daarom weer ingezet kan worden waarop de PH-UMC weer terug naar Lelystad kan.”