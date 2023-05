Tot en met het weekend voornamelijk droog, zonnig en aangenaam weer

Foto: Joris van Tweel

Groningen kan zich volgens weerman Johan Kamphuis opmaken voor een paar aangename dagen. Vrijdag en zaterdag blijven droog en het hele weekend is de zon vaak te zien, bij aangename lentetemperaturen. Alleen de zondagmiddag en -avond zouden het typische lenteweekend wat kunnen verstoren.

Vrijdag begint nog met een paar wolkenvelden, maar de zon laat zich al geregeld zien. De meeste overgebleven wolken trekken in de middag weg en de zon brengt de temperatuur dan richting de 21 graden, bij een zwakke of matige noordoostenwind. De dag erna is ook vrij zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 of 21 graden. Op zondag komen er rond het middaguur wat meer stapelwolken onze kant op. Volgens Kamphuis kan er dan ook ook een bui vallen, misschien met een slag onweer. De temperatuur blijft, met standen tussen de 18 en 20 graden, wel gewoon aangenaam.

Daarna krijgt de zon het wat moeilijker. Maandag is er nog flink wat ruimte voor de zon, maar neemt de bewolking toe. Lokaal valt een buitje en met 16 of 17 graden wordt het al wat minder zacht. Dinsdag wordt er nog meer koelere lucht aangevoerd en de temperatuur schommelt dan rond een wel heel magere 10 graden. Bovendien vallen er een paar buien. Volgens Kamphuis wordt de rest van volgende week waarschijnlijk ook een ‘strijd tussen het voorjaar en de herfst’.