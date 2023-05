Toezegging Gerrit Krolbrug: “Er komt een onderzoek naar een duurzame tijdelijke brug”

Foto: Rieks Oijnhausen

Er wordt een werkgroep opgericht die onderzoek gaat doen naar een duurzame en tijdelijke brug over het Van Starkenborghkanaal bij de Gerrit Krolbrug. Die toezegging hebben Rijkswaterstaat en het gemeentebestuur dinsdagavond gedaan.

De Gerrit Krolbrug stond dinsdag vol in de schijnwerpers. In Het Floreshuis vond een inloopmiddag en -avond plaats waarbij omwonenden werden bijgepraat door Rijkswaterstaat over de voortgang. Het Platform Gerrit Krolbrug sprak eerder op de dag met wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. Daarbij werd aangegeven dat de bewoners graag een werkgroep zien geformeerd worden voor het uitvoeren van een onderzoek naar een duurzame tijdelijke oplossing van een vaste hoge Gerrit Krolbrug tot 2029.

Tijdelijke brug

De Gerrit Krolbrug werd twee jaar geleden aangevaren door een schip. Het beweegbare brugdeel raakte daarbij zwaar beschadigd. Gemotoriseerd verkeer, maar ook fietsers op bijvoorbeeld bakfietsen en mindervaliden, moeten sindsdien gebruik maken van een omleidingsroute. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de twee bruggen. Om deze bruggen toegankelijk te maken moet er een hellingbaan komen, maar de ondergrond is daar te onstabiel voor. Vorige week werd duidelijk dat een tijdelijke brug bij de Gerrit Krolbrug moet komen, die gaat verdwijnen als de bouw van de nieuwe brug begint.

Platform GKB: “Mooi resultaat”

Bewoners zijn hier niet blij mee. Zij roepen al maanden om een onderzoek om een tijdelijke brug op ongeveer honderd meter afstand van de Gerrit Krolbrug aan te leggen waardoor er een duurzame oplossing ontstaat. Het pamflet hiervoor werd in de middag door de wethouder in ontvangst genomen. Chris van Malkenhorst namens het Platform GKB: “Vanavond is besloten om zeer binnenkort de gevraagde werkgroep voor de tijdelijke Gerrit Krolbrug bij elkaar te roepen. Een mooi resultaat, waar wij erg blij mee zijn.”