Toenemend aantal inbraken in woningen en schuurtjes in noorden en oosten Stad

Foto: S_Salow via Pixabay

In de noordelijke en oostelijke wijken van de Stad is het aantal inbraken in woningen en schuurtjes aan de toenemende hand. De politie waarschuwt inwoners en komt met tips om het de inbrekers moeilijker te maken.

Volgens de politie van het wijkteam Groningen-Noord gaat het om een lichte, maar aanmerkelijke stijging van het aantal inbraken. Of de inbraken verband houden met de stijging van het aantal auto-inbraken in dezelfde omgeving, meldt de hulpdienst niet.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, schrijft het Basisteam Groningen-Noord donderdagmiddag op haar Instagram-pagina. Zeker omdat een woninginbraak vaak impact heeft op de bewoners.’ De agenten komen daarom met een reeks tips voor inwoners van de noordelijke stadswijken: