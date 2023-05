Timmerdorp Groningen krijgt andere vorm en gaat verhuizen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Timmerdorp Groningen krijgt een andere vorm. Het evenement voor kinderen gaat verhuizen maar zal ook een andere opzet gaan krijgen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Deze zomer wordt Timmerdorp Groningen voor de tiende keer gehouden. “Maar na tien jaar is het tijd om de bakens te verzetten”, laat de organisatie weten. Zo gaat het Timmerdorp verhuizen van het Suikerunieterrein naar Tuinindestad. “Als organisatie dragen we het evenement over aan Tuinindestad en haar partners in het Westpark. We hebben er alle vertrouwen in dat Tuinindestad er een geweldig evenement van blijft maken, dat tegelijkertijd ook weer nieuwe elan geeft aan dit mooie initiatief.”

Maar dat is niet het enige dat gaat veranderen. In plaats van één week zal er nu vier weken lang een Timmerdorp zijn. Met niet 350 kinderen in één week, maar vier weken lang iedere week tachtig kinderen die samen een dorp gaan bouwen. Het Timmerdorp vindt dit jaar plaats van 8 augustus tot en met 1 september. Op 1 of 2 september gaat er een groot eindfeest gehouden worden. Mensen die zich aan willen melden als vrijwilliger kunnen een mail sturen naar dit adres.

In 2018 maakte OOG Tv een reportage over het Timmerdorp: