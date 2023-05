Timmerdorp Groningen gaat nieuwe koers varen: “Je kindje geef je uit handen, dat is gek, maar het is goed zo”

Foto: Erick Bakker

Op de redactie van OOG Tv kwam afgelopen week een bericht binnen dat Timmerdorp Groningen een nieuwe koers gaat varen. Een nieuwe plek en een andere opzet. Maar hoe steekt dit precies in elkaar?

“We hebben negen edities van Timmerdorp Groningen georganiseerd”, vertelt Marc Buddendorf. “Dat hebben we altijd met heel veel plezier gedaan. Verschillende edities vonden plaats op het voorterrein van de Suikerunie, de laatste edities vonden plaats aan de achterkant. Het doel was voor ons altijd duidelijk, een leuke week organiseren voor kinderen die niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. En die formule bleek zeer succesvol. Als ik zo terugdenk, ja, wat hebben we toch een plezier gehad.”

Marc Buddendorf: “We konden het Timmerdorp niet meer geven wat het verdiende”

Buddendorf: “De opzet is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Een week lang timmeren, knutselen en verven waarbij de kinderen begeleid werden door vrijwilligers. Vrijwilligers, vaak de ouders van deelnemende kinderen, die er zelf ontzettend veel plezier aan beleefden. Maar op een gegeven moment ga je nadenken. Feit is dat ik er namelijk mee wilde stoppen. Ik heb ander werk gevonden, en daarbij kwam zoveel kijken, dat er geen tijd meer was om het Timmerdorp dat te geven wat het verdient. Die wens leg je neer, en vervolgens ga je op zoek naar iemand die de stoel over kan nemen. En dat lukte niet. Vervolgens ga je breder kijken, en toen kwamen we in contact met Tuinindestad.”

In 2019 maakte OOG Tv een reportage over het Timmerdorp

“Continuïteit staat voorop”

“Tuinindestad op het Westpark heeft de afgelopen jaren al wat ervaring opgedaan met een kleinschalig Timmerdorp, en zij wilden er eigenlijk wel wat meer van maken. We zijn in gesprek gegaan, en de vergaderingen met meneer Kerver van Tuinindestad waren zeer prettig. Het klikte. En toen hebben we besloten om het Timmerdorp over te dragen aan Tuinindestad. En dat doe je niet zo maar. Want voor ons is heel belangrijk dat de continuïteit voorop staat. Wat we hebben opgebouwd, mag niet verdwijnen. Dat zou heel slecht zijn voor de stad.”

“Timmerdorp kan nu verder groeien”

Buddendorf spreekt ook van een logische stap: “Wij hebben het Timmerdorp laten groeien naar het evenement wat het nu is. En eigenlijk kun je nu zeggen dat het volwassen is geworden, dat het uitvliegt, en dat je het los moet laten. En ja, dat doet wel wat met me. Maar ik weet ook dat het zo goed is. De ambities die Tuinindestad heeft, die komen voor negentig procent overeen met wat wij willen. En zij hebben de mogelijkheden om het evenement dat te bieden wat het nodig heeft. Het kan verder groeien, op een nieuwe plek, en dat is positief.”

“Opzet blijft gelijk”

Of de kinderen het verschil gaan merken betwijfelt Buddendorf: “In plaats van één week zal er nu vier weken geknutseld kunnen worden. Het aantal deelnemers dat men in een week kan ontvangen ligt wat lager. De verwachting is dat een deel van onze vrijwilligers over gaat stappen naar de nieuwe locatie. Een deel zal ook stoppen. Dus ja, het zal anders worden, maar de opzet blijft gelijk. Kinderen mooie weken bieden. Ze laten knutselen. Ze mooie dingen laten maken. Dus vanuit de essentie hoe het bedacht is, groeit het voort.”

Frans Kerver (Tuinindestad): “Dit past binnen onze ambities”

Frans Kerver van Tuinindestad is ondertussen in zijn nopjes: “Voor ons is dit eigenlijk een logische stap. De afgelopen jaren hebben we al op kleine schaal wat geëxperimenteerd met het opzetten van een timmerdorp. Dat het nu groter wordt, dat past binnen onze ambities. Hier op Westpark zitten verschillende gebruikers. Samen proberen we er hier iets moois van te maken, om het park nieuw leven in te blazen. En dan is dit een erg welkome aanvulling.”

En ook vorig jaar was OOG Tv van de partij

“Het wordt een inclusief evenement”

De gesprekken met Timmerdorp Groningen heeft Kerver ook als prettig ervaren: “We willen ons gaan richten op een inclusief evenement. Dat kinderen die het niet zo ruim hebben, dat die een geweldige zomer gaan hebben. En dan heb ik het niet alleen over kinderen uit arme gezinnen. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht om ook vluchtelingenkinderen een plek te bieden. Of kinderen uit de dovengemeenschap. Dat is een gemeenschap die best wel gesloten is, terwijl het prachtig zou zijn om hen er ook bij te betrekken.”

“Zoeken van vrijwilligers”

In de nieuwe opzet vindt Timmerdorp Groningen plaats verspreid over vier weken. “Het zijn vier keer vier dagen. We willen gaan werken met een knipkaart. Kinderen die in de eerste week deelnemen, die krijgen ook de mogelijkheid om in de andere weken langs te komen. Zodat ze langer kunnen werken aan hun project. Voor iedere week zoeken we vijftig vrijwilligers. Onze voorkeur gaat uit naar mensen die ook alle vier de dagen kunnen. Deels verwachten we dat vrijwilligers van de oude organisatie mee verhuizen. Anderzijds zoeken we ook nieuwe mensen. Deze mensen kunnen zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar dit adres.”

“Zelf koken?”

En er zullen meer dingen anders zijn: “Tussen de middag willen we een lunch aan gaan bieden. Niet met brood en hagelslag bij de supermarkt vandaan, maar met producten die hier op het terrein zijn te vinden. Dus bijvoorbeeld met eieren, en peren en appels. Wellicht is het zelfs wel mogelijk om kinderen te laten koken. Kortom, er zijn heel veel ideeën, en we gaan er iets moois van maken.”