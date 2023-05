Timelapse van ‘spectaculaire klus’ aan Euvelgunnerbrug; brugdek in mei nog twee keer weg voor hoge schepen

Afbeelding uit video van Aanpak Ring-Zuid

Met twee grote hijskranen voltooide aannemerscombinatie Herepoort vorige week een ‘spectaculaire klus’ aan de Euvelgunnerbrug. Aanpak Ring-Zuid laat weten dat dezelfde operatie deze maand, in een iets kleinere vorm, nog twee keer wordt uitgevoerd. De uitvoerder van het grote ringwegproject publiceerde donderdag een video, waarin te zien is hoe dat in zijn werk gaat.

Herepoort hees vorige week het beweegbare deel van de brug over het Winschoterdiep weg. Daarna zijn de stalen brugdelen, waar de automobilisten overheen rijden, vervangen door nieuwe exemplaren en is het draaimechanisme van de brug weggehaald. Kort voor het begin van deze week is de ‘val’ weer teruggelegd op zijn plek. In de timelapse hieronder is te zien hoe dat gebeurde:

De brug kan op dit moment niet omhoog, maar auto’s kunnen er gewoon wel gewoon overheen. Het betekent wel dat schepen die te hoog zijn, niet over dit deel van het Winschoterdiep kunnen varen. Aanpak Ring-Zuid laat donderdag weten dat daar de komende maand twee uitzonderingen voor worden gemaakt. De eerste keer is in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 mei, de tweede is in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 mei.

Dan worden er opnieuw twee grote hijskraan op de ringweg gezet om het brugdek op te tillen, zodat schepen die te hoog zijn om onder de gesloten brug door te varen alsnog over dit deel van het Winschoterdiep kunnen. Het betekent wel dat de gehele ringweg in deze nachten tussen 22.00 uur en 06.00 uur dicht moet.

Pas als de grote zomerstremming voorbij is, in de eerste week van september, kan de brug weer op eigen kracht open.