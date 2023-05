Tijdelijke pumptrack in Vinkhuizen kan dit jaar nog klaar zijn

Foto: Andreas Schwarzkopf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Niet het Diamantpark, maar de omgeving van Sportpark West End moet de plek worden voor de aanleg van een pumptrackbaan bij Vinkhuizen.

Dat maakte de gemeente Groningen onlangs bekend. Met de aanwijzing van een geschikte locatie lijkt daarmee schot te komen in de aanleg van de baan, waar enkele buurtbewoners twee jaar geleden een initiatief voor begonnen. De buurtbewoners hadden destijds een plek in het Diamantpark op het oog voor de baan, waar crossfietsers en skaters kunnen oefenen met bulten en bochten.

De gemeente laat nu weten dat een deel van de sportvelden bij West End geschikt zijn om een tijdelijke baan aan te leggen, naast het nieuwe fietspad richting de Friesestraatweg onder de ringweg door. Het huidige fietspad wordt daarvoor verlegd, waardoor er ruimte naast het verlegde fietspad ontstaat voor de pumptrack.

Buurtbewoners mogen nog tot begin juni meepraten over het project en de locatie. Vinkhuizenaren kunnen dat doen via dit formulier. Als hier geen grote problemen uit voortkomen, kan de baan later dit jaar klaar zijn.