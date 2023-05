Tientallen spookrijders bij oprit Haren vanwege gekantelde vrachtwagen; weg is weer vrij (update)

De hulpdiensten sloten vrijdagochtend een deel van het Julianaplein vanwege een gekantelde vrachtwagen. Dat zorgde voor flink wat oponthoud voor het verkeer op de snelwegen naar het kruispunt. Sommige automobilisten haalden daardoor gevaarlijke stunts uit bij de oprit naar de A28 vanaf Haren.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur. De bestuurder van de vrachtwagen raakte daarbij gewond. In de vrachtwagen zat zand en een deel van de lading is op het wegdek terechtgekomen. Het verkeer op de N7 vanaf Drachten kon daardoor niet richting Hoogezand en de Duitse grens rijden. Ook het verkeer vanaf de A28 kon niet deze richting op en werd bij de afrit naar Groningen-Zuid van de snelweg af geleid.

Bij Haren zorgde de file die daardoor ontstond voor een tweede ongeluk. Hierbij raakte niemand gewond.

Rond 12.45 uur was het Julianaplein weer vrij en kon alle verkeer weer via het verkeersknooppunt rijden.

Spookrijders gebruiken oprit als afrit bij Haren: “Bi-zar!”

Volgens Rijkswaterstaat zorgde het ongeluk en de bijbehorende files voor een bizar tafereel bij de oprit vanaf Haren naar de A28. Tientallen automobilisten reden tegen het verkeer in om toerit Haren als afrit te gebruiken.

“Er is constant doorstroming geweest verderop op de A28, wat de actie van tientallen weggebruikers nóg vreemder maakt”, schrijft Rijkswaterstaat over de actie. “Niet te bevatten: gevaar veroorzaken om lichte vertraging te ontlopen. De politie is ingelicht.”