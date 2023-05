Tientallen dode meeuwen aangetroffen in natuurgebied De Onlanden

In natuurgebied De Onlanden is een groot aantal dode meeuwen aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de meeuwen het slachtoffer geworden van het vogelgriepvirus. Dat meldt actualiteitenprogramma Nieuwsuur woensdagavond.

Ook een vrijwillig vogelbeschermer maakt op sociale media melding van een flink aantal dode kokmeeuwen. “Vanochtend tijdens een ronde in De Onlanden een zeearend gezien”, schrijft de vogelbeschermer. “Helaas ook tientallen dode en passieve kokmeeuwen aangetroffen.” Over de vondst is een melding gemaakt. Natuurorganisaties roepen mensen op om de dode en zieke vogels niet aan te raken en om honden aan de lijn te houden.

Natuurorganisaties houden hun hart vast

Momenteel vindt de grootste vogelgriepvirusuitbraak ooit plaats. Het is voor het tweede jaar op rij dat het virus toeslaat tijdens het broedseizoen. Nieuwsuur liep mee met medewerkers van Rijkswaterstaat die een inspectie uitvoerden op een eiland bij Genemuiden. “Afgelopen zondag kwamen de eerste meldingen binnen van dode vogels op dit eiland, en inmiddels zijn er hier honderden dieren gestorven. Ik heb het nog nooit zo gezien.” De natuurorganisaties houden hun hart vast omdat juist in het broedseizoen, dat nu begonnen is, de vogels dicht op elkaar gaan zitten. Vorig jaar vielen er in de kolonies al veel slachtoffers, maar de verwachting is dat het virus nu ook gaat opduiken in gebieden waar het niet eerder is geweest.

Zoogdieren

Behalve vogels die slachtoffer worden, wordt het virus ook steeds vaker aangetroffen bij zoogdieren. Uit cijfers blijkt dat in Nederland de afgelopen achttien maanden onder meer een das, een bunzing en een otter besmet zijn geraakt. Dat zoogdieren besmet kunnen worden met het vogelgriepvirus betekent dat het virus ook mensen kan besmetten.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Marion Koopmans noemde het vorig jaar al een permanente pandemische dreiging”

Fractievoorzitter Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren liet eerder aan OOG Tv weten zich grote zorgen te maken: “Het nieuws dat het vogelgriepvirus steeds vaker bij wilde zoogdieren wordt aangetroffen is zeer zorgelijk. Vooral omdat dit niet alleen lokaal gebeurt, maar wereldwijd: van zeehonden in de Verenigde Staten tot otters en dassen hier in ons eigen land. Van wilde zoogdieren is het een kleinere stap naar besmettelijke vogelgriep van mens tot mens. Dus het is een reëel en beangstigend risico op een nieuwe pandemie. Viroloog Marion Koopmans noemde de vogelgriep vorig jaar al een ‘permanente pandemische dreiging’. Maar ook los van het risico voor de mens baart deze ontwikkeling ons als partij zorgen: de biodiversiteit staat al ontzettend onder druk, en het laatste dat wilde dieren nodig hebben is een extra virus dat slachtoffers eist.”

Vanmorgen tijdens ronde #BMP in de #onlanden deze #zeearend gezien. Helaas ook tientallen dode en passieve #kokmeeuwen. Melding gemaakt. Zorgelijk! Langs paden/wegen wordt publiek gewaarschuwd door @Natuurmonument. Raak dode vogels niet aan! Honden aan de lijn (maar dat sowieso) pic.twitter.com/QdHNtwllwG — Roel Rijskamp (@RoelRijskamp1) May 3, 2023