“Er zijn Belgische hooligans van andere clubs ingehuurd om te rellen bij FC Groningen”

De wedstrijd van FC Groningen tegen Ajax in de Euroborg werd zondag gestaakt na ongeregeldheden. Sportverslaggever Daniël Theelen was er bij en zegt dat Belgische hooligans door Groningse hooligans worden ingehuurd om te rellen bij FC Groningen. Reden hiervoor is dat de hooligans dit zelf niet doen, omdat ze dan een stadionverbod riskeren.



“Ontzettend triest”

Deze incidenten werken niet bepaald in het voordeel van FC Groningen, constateert Theelen. Het kost de club weer duizenden euro’s, terwijl de FC het geld beter kan gebruiken in de Keukenkampioendivisie. Maar ook voor supporters is het triest, zegt hij. “Huilende kinderen die voor het eerst naar FC Groningen gaan, die er zoveel zin in hebben, ook omdat ze de jongens van Ajax in dezelfde wedstrijd kunnen zien, die dan moeten afdruipen na slechts zeven minuten voetbal. En ook vele kinderen die zich rotgeschrokken zijn. Vanwege de commotie, woorden op spandoeken zien staan die je je kinderen liever niet wilt laten zien en ook rookbommen”, illustreert Theelen de situatie.

Hooligans ingehuurd

Theelen wist ook te vertellen dat er hooligans werden ingehuurd om te rellen. Dit was gebeurd door FC Groningen supporters. “Als supporters uit bijvoorbeeld België een stadionverbod krijgen, dan vinden ze dat niet erg. Ze komen waarschijnlijk toch nooit meer in Groningen. Op die manier wordt het een heel gevaarlijke cocktail en vooral een hele trieste”, aldus Theelen.

Sportverslaggever Daniël Theelen was te gast in de OOG Ochtendshow, waar hij meer over het incident vertelde. Hij gaf een toelichting over de vlogger die had aangekondigd met een stadionverbod het stadion te willen binnenkomen.