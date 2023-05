Terughoudendheid bij gemeente over vergunning voor FC Groningen – Sparta

Foto: Jorrit Tempels

De gemeente Groningen wil eerst met de Raad van Commissarissen van FC Groningen praten, voordat er een vergunning wordt afgegeven voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van de door incidenten geteisterde club.

Dat liet woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen maandagmiddag weten aan RTV Noord en het Dagblad van het Noorden.

De gemeente laat weten eerst te willen horen welke maatregelen de RvC van FC Groningen denkt te nemen om nieuwe incidenten in en om het stadion te voorkomen, voordat er een vergunning voor nieuwe wedstrijden wordt afgegeven. De eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Groningen staat gepland op zondag 28 mei en wordt gespeeld tegen Sparta.

De gemeente en FC Groningen werken sinds het begin dit jaar samen via een nieuwe kader rond ongeregeldheden bij wedstrijden. Daarbij heeft de gemeente de mogelijkheid om maatregelen af te kondigen en beperkingen op te leggen tijdens voetbalwedstrijden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een club geen publiek mag toelaten bij een wedstrijd.

Volgens Coenraads begint de gemeente nu met een gesprek met de RvC, in plaats van alleen praten met het bestuur van de club, als eerste stap op deze zogenaamde ‘escalatieladder’. Mede op basis van dit gesprek gaat de gemeente nadenken over haar eigen standpunt als het gaat om komende wedstrijden.

Veldbestormer weer op vrije voeten

Vooralsnog wordt de gestaakte wedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag komende dinsdagmiddag uitgespeeld, zonder publiek. De wedstrijd werd zondag twee keer gestaakt (één keer tijdelijk en één keer definitief) rookbommen op het veld waren gegooid. Ook rende een supporter het veld op die een spandoek bij zich had met daarop een tekst, waarin met niet mis te verstane woorden de directie van de FC werd opgeroepen om te vertrekken.

RTV Noord en DvhN lieten eerder op de maandag al weten dat de veldbestormer, een 27-jarige man uit Groningen, na een nacht in een cel weer op vrije voeten is. De man werd aangehouden, omdat hij geen identiteitskaart bij zich had. FC Groningen heeft nog geen aangifte tegen zowel de veldbestormer als de gooiers van rookbommen.

Buiten het stadion verliep de wedstrijd zonder al te grote wanordelijkheden. Wel werden nog eens vijf andere mensen aangehouden rond de wedstrijd: twee personen voor het bezit van vuurwerk en nog eens drie voor drugsbezit, openbaar dronkenschap en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.