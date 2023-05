Temperatuur loopt dit weekend op richting zomerse waarden

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het komende weekend wordt grotendeels stralend zonnig. Ook de temperatuur doet mee in Groningen en loopt tot en met maandag steeds verder op.

Zaterdagochtend weten een paar stapelwolken de zon nog te blokkeren, maar vanaf het middaguur krijgen de geklonterde waterdruppels vrijwel geen kans meer. De temperatuur loopt in de middag op naar zo’n 19 graden, bij een matige wind uit het (noord)oosten.

De stand op de thermometer stijgt zondag nog een paar tikjes richting zomerse waarden. Met maxima tot 21 graden is het buiten goed toeven, maar een matig windje uit het noordoosten zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur nog niet helemaal naar de zomer neigt.

Op de zondagavond is er al een kleine kans op een regen- of onweersbui. Die kans neemt gedurende de nacht naar maandag nog iets toe. Maandag overdag doet de temperatuur er in Groningen nog een graad of twee bij en loopt het kwik op tot maximaal 23 graden. Wel is er kans op een regen of onweersbui. Deze buienstroming uit het noorden werkt de rest van de week ook de temperatuur tegen. Dinsdag daalt het kwik weer aanzienlijk naar een graad of 17, maar is de kans op een bui waarschijnlijk wel weer verdwenen.