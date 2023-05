Telefoon na negen maanden uit Fries meer gevist: “Wonderen zijn de wereld nog niet uit”

De familie Bakker uit Stad met de duiker uit Den Haag die de telefoon boven water haalde. Foto: ingezonden

Het is augustus 2022. De familie Bakker uit Stad vaart door Friesland. Zorgeloze dagen waarbij verplichtingen rond werk en school ver achter de Friese horizon liggen. Tot bij een ongeluk de smartphone met daarop video’s en foto’s in het water belandt. Jeroen Bakker uit Stad laat zondag weten dat het na negen maanden gelukt is om de telefoon weer boven water te krijgen.

Hoi Jeroen! Laten we dit verhaal maar beginnen in de zomer van 2022 …

“Het was prachtig weer. Wat zeg ik, het was één van de warmste weken van die zomer. Wij lagen voor anker in de Goaiïngarypster Puollen. Dat is nabij het Snekermeer, bij het dorpje Goaiïngaryp tussen Sneek en Joure. Mijn vriendin stootte op een gegeven moment haar teen, waardoor haar iPhone in het water viel. Paniek natuurlijk. Ik ben direct het water ingegaan om op zoek te gaan naar de telefoon. Het is daar iets meer dan twee meter diep. En dan denk je, dat toestel vinden we wel terug. Dat komt wel goed. Niet dus. Het zicht was slecht, en constant opnieuw duiken, kost veel energie. Uiteindelijk hebben we het er bij gelaten maar hebben we wel de gps-coördinaten genoteerd.”

En daarna heb je al snel een hulpvraag uitgezet …

“We wilden graag de telefoon terug. Dus ik heb een oproep op sociale media gedaan. En daar kwamen veel reacties op. Er was een periode waarbij het leek alsof de brandweer ons zou gaan helpen. De brandweer van Sneek beschikt over een duikploeg en zij moeten regelmatig trainen. Uiteindelijk is dat op niets uitgelopen, en heb ik van de brandweer niets meer gehoord. Uiteindelijk ben ik op het spoor gekomen van Recovery Divers uit Den Haag. Ik heb contact met ze gelegd. Een alleraardigste man wilde ons graag helpen, ook als ze hiervoor naar Friesland moesten rijden.”

De telefoon van de familie Bakker heeft negen maanden op de bodem van de Goaiïngarypster Puollen gelegen. Foto: ingezonden

Verschillende mensen zullen zich afvragen, het is maar een telefoon. Het is vervangbaar …

“Absoluut. Maar je hebt ook de emotionele waarde. Op de telefoon staan namelijk verschillende foto’s en filmpjes die nog niet naar de Cloud waren gekopieerd. De telefoon was zo ingesteld dat dit kopiëren gebeurde als het toestel aan de stroom lag en er verbinding was met een WiFi-netwerk. Dus het materieel van de periode voorafgaand aan het te water raken was nog niet gekopieerd. En je weet dat de waarde van zulke foto’s en filmpjes gaandeweg je leven toe gaan nemen.”

Vandaag zijn jullie naar Friesland gegaan. Hoe is dat gegaan?

“Je gaat naar de locatie toe die je hebt genoteerd, en vervolgens denk je. Als we maar de juiste GPS-coördinaten hebben opgeschreven. Was dit het wel? Lagen we echt op deze plek? Het is een heel groot watergebied. En al zit je er maar een aantal meter naast, dan ga je de telefoon niet vinden. Een duiker van Recovery Divers is vervolgens op de plek aan het werk gegaan. En na ongeveer dertig of 35 minuten communiceerde hij dat het koud was, en dat hij een pauze nodig had. Dat was klaarblijkelijk een seintje naar zijn helper dat de telefoon gevonden was. En korte tijd later kwam de duiker met het toestel naar boven. Ja, echt geweldig. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.”

Het toestel heeft negen maanden op de bodem gelegen. Wat is je verwachting? Gaat de telefoon het nog doen?

“Dat is wel onze verwachting. We hebben het advies meegekregen om de telefoon in een zakje te leggen dat gevuld is met silicagel. Daar moet het twee dagen in liggen. Na verloop van tijd moeten de zakjes met gel vervangen worden. En daarna zou de telefoon aan de netspanning moeten kunnen. En dan hopen we inderdaad dat het scherm oplicht en dat we onze gegevens veilig kunnen stellen.”

Je vertelde over de brandweer waar jullie niets meer van gehoord hebben …

“Ergens is dat misschien ook maar goed geweest. Deze duikers uit Den Haag vertelden dat de brandweer niet beschikt over magneet-detectie-apparatuur. Zij trappen eigenlijk de hele grond kapot tijdens hun zoektocht. Deze duikers beschikken wel over deze hulpmiddelen waardoor ze heel secuur te werk kunnen gaan. En voor je beeld. Het is dan weliswaar op deze plek niet heel erg diep, maar op de bodem van dit meer zie je helemaal niks.”

En nu blij terug naar Groningen?

“Absoluut. Mijn dochtertje is misschien nog wel het blijst van allemaal. In de tussentijd heeft mijn vriendin een nieuwe telefoon gekocht. Dus we hebben gezegd, als we de oude telefoon vinden, en hij doet het nog, dan krijg jij deze telefoon. Dus je kunt je voorstellen dat mijn dochtertje met een glimlach van oor tot oor op de achterband zit, haha.”