‘Tegengas’: Groningse jongeren spelen musical over gaswinning en aardbevingen

Foto via Kabaal Muziektheater

Zaterdag 27 mei gaat de musical ‘Tegengas’ van Kabaal Muziektheater in première. In het Prinsentheater laten de jonge acteurs zien hoe kinderen en jongeren uit het aardbevingsgebied de gaswinning, de aardbevingen en de eindeloze procedures om herstel van de schade beleven.

Tegengas gaat over een groep jongeren die in actie komt tegen de gasboringen in de provincie. Lex en Saar ontvluchten hun huis, omdat hun ouders de hele tijd ruzie maken over de scheuren in de muren. Anouk wil de wereld verbeteren en Joyce werkt aan een protestlied. Samen besluiten ze een pand te kraken en in actie te komen tegen de gasfabriek in hun stad.

De acties worden steeds extremer, maar de krant wil er geen aandacht aan besteden. ‘Kindernieuws is geen nieuws’, zeggen ze. Tot een van de actievoerders besluit om Bente, de dochter van de directrice van de gasfabriek, te ontvoeren.

Tegengas werd geschreven door Robert Ramaker en Kitty Goemaat. Robert is musicus, dirigent en won vorig jaar de Willem Wilmink publieksprijs voor het beste kinderlied. Kitty is cabaretière en regisseur. Samen zijn zij de drijvende kracht achter Kabaal, een musicalschool in Groningen voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Elk jaar maken ze met de oudste groep een avondvullende voorstelling over actuele onderwerpen voor jongeren.

De musical ‘Tegengas’ is op 27 mei twee keer te zien in het Prinsentheater. De musical wordt op 23 en 24 juni nog drie keer opgevoerd in het theater aan de Noorderbuitensingel. Op 2 juli maakt de musical nog een uitstapje naar de provincie, met een optreden in De Warf in Warfhuizen. Kaarten zijn te bestellen via de website van Kabaal Muziektheater.