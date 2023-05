Tbs’er uit Van Mesdagkliniek fietste weg bij begeleiders tijdens boodschappentochtje door Stad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De ontsnapping van een tbs-gestelde via een toiletbezoek in de Groningse binnenstad was niet de enige dit jaar. In maart was het opnieuw raak, dit keer tijdens een begeleid fietstochtje door de stad.

Uit de voorvallenlijst van maart van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt dat precies twee maanden geleden weer een tbs’er uit de kliniek ontsnapte aan begeleiders van de Van Mesdagkliniek. De man fietste op 15 maart jongstleden met twee begeleidende sociotherapeuten naar een supermarkt in de buurt.

Op de terugweg naar de kliniek moest het trio langs een wegopbreking, waar het fietspad een stuk smaller was dan op de rest van de route. Daar kwamen de twee begeleiders erachter dat de tbs-gestelde niet meer achter hen reed.

De begeleiders informeerden meteen de politie en het Openbaar Ministerie. De tbs’er bleef enkele uren uit beeld en wist een flinke reis te maken. De man werd een paar uur na de ontsnapping aangehouden in het centrum van Assen.