Taart bij opening De Huiskamer in De Hoogte

Foto: Daphne Grevenhof

In BSV De Hoogte aan de Borgwal is maandag De Huiskamer feestelijk geopend. Bij de opening werd er getrakteerd op taart. De Huiskamer is een initiatief van GoeieBuurt en WIJ Korrewegwijk.

In De Huiskamer is een speelruimte ingericht waar kinderen kunnen spelen en ontdekken. “Terwijl de kinderen aan het spelen zijn is er ruimte voor ouders en verzorgers om opvoedvragen te bespreken”, laat Mooie Wijken weten. In Mooie Wijken werken bewoners, de gemeente en verschillende organisaties samen aan een structurele en samenhangende aanpak waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. “Door kinderen te laten spelen, en opvoedvragen te bespreken, leren kinderen en ouders van elkaar. Iedereen is ook welkom en op deze manier ontmoeten verschillende culturelen elkaar.”

Emmi Pikler

In De Huiskamer kunnen kinderen spelen met speelmateriaal van Emmi Pikler. Pikler was een kinderarts, en zij is bekend geworden vanwege haar pedagogische visie op de vrije ontwikkeling van kinderen. Het speelgoed stimuleert een vrije vorm van spelen en bewegen. Kinderen worden op deze manier geprikkeld om hun fantasie te gebruiken.

De Huiskamer

De Huiskamer in De Hoogte is niet de eerste vestiging in Groningen. Eerder werd er al een Huiskamer geopend in het Floreshuis, in de Korrewegwijk. De Huiskamer in De Hoogte is elke maandag- en woensdagochtend geopend van 08.30 tot 10.30 uur.