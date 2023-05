Taakstraf voor jonge Stadjer die plek van kluis in huis van vader doorgeeft aan inbrekers

Foto: Rechtspraak.nl

Een twintigjarige Stadjer moet zestig uur onbetaald werken, omdat hij inbrekers tipte over de plek van twee kluizen met veel contact geld in het huis van zijn vader en stiefmoeder.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De jonge Stadjer was ook zelf verdachte van de inbraak in de woning in Beilen en ook het verschaffen van een sleutel aan de inbrekers kon niet worden bewezen. De rechter oordeelde dinsdagmiddag wel dat de jonge Stadjer medeplichtig is aan de inbraak en veroordeelde hem daarom tot een werkstraf van zestig uur.

De inbraak werd in januari 2021 ontdekt door de vader en stiefmoeder van de jongen. Twee kluizen, met daarin ongeveer een ton aan contant geld, waren verdwenen. Er waren geen braaksporen en alleen de verstopte kluizen waren weg. Tijdens een telefoongesprek met zijn stiefmoeder over de inbraak erkende de Stadjer onbedoeld dat met vrienden had gepraat over de kluizen. Volgens de Stadjer was hem dat tijdens het gebruiken van drugs per ongeluk ontschoten.