Syrische-Oekraïner dreigt op straat te belanden, De Sociale Brigade zoekt hulp

Een Syrische-Oekraïner, die gevlucht is voor het oorlogsgeweld in Oost-Europa, dreigt op straat te belanden. De Sociale Brigade uit Haren zoekt hulp.

“We zoeken een oplossing voor Rober”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade. “Rober is een oudere man die eerder vanuit Syrië gevlucht is en onderdak vond in Oekraïne. Vorig jaar moest hij na de inval van Rusland opnieuw vluchten. Met zijn dochter kwam hij naar Nederland. Zijn dochter is weer teruggegaan naar Oekraïne, en Rober kon de afgelopen maanden een huis delen met een Nederlandse vriend. Deze vriend is echter naar Zweden vertrokken en de huur is nu opgezegd. Op 7 mei moest hij het stulpje verlaten.”

De afgelopen periode is er gezocht naar oplossingen. “Vorige week hebben we tijdelijk onderdak gevonden waar Rober een week kan verblijven. Na volgend weekend hebben we iets anders voor hem nodig. Wij zijn dus op zoek naar een plek waar hij kan verblijven. Wie heeft een kamer of een ruimte beschikbaar voor deze meneer?” Kemp geeft aan dat er contact kan worden gezocht via deze website of door een mail te sturen naar dit adres.

De Sociale Brigade

De Sociale Brigade is vorig jaar ontstaan in Haren. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne organiseert deze groep allerlei hulpacties en helpt met heel praktische zaken bij de opvang van vluchtelingen in het Nesciohotel in Haren. Het gaat bijvoorbeeld om het leren van de Nederlandse of Engelse taal tot aan het vinden van een geschikte fiets of laptop voor schoolgaande pubers, en van het begeleiden naar sport of muziek tot het vinden van werk of een woning.