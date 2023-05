Supportersverenigingen FC Groningen en Sparta willen stop op collectieve straffen

Foto: Jorrit Tempels

De Supportersvereniging FC Groningen zegt de incidenten van de afgelopen weken bij FC Groningen te betreuren en er fors afstand van te nemen. De supportersvereniging van Sparta is dezelfde mening toegedaan.

“Dit schaadt onze club enorm en duizenden goedwillende supporters zijn de dupe. Zij konden zowel tegen NEC als Ajax alweer na een paar minuten naar huis. We snappen de onvrede en frustratie over de degradatie, maar dit is niet de manier om die te uiten. Integendeel.” Dat meldt de Supportervereniging FC Groningen op haar website. “De lokale driehoek heeft als gevolg van de incidenten maatregelen genomen. Helaas treffen die juist weer de goedwillende supporter. Deze kan wéér de club niet ondersteunen en een leuke wedstrijd meemaken. Dit kan nooit de bedoeling zijn en collectief straffen zal nooit tot de oplossing leiden. De (meeste) veroorzakers van de incidenten zijn gepakt of geïdentificeerd, waarom dan ook nog weer deze extra maatregelen?

Ruim 400 supporters hadden al kaarten gekocht voor Vitesse-uit (komend weekend, red). Een enorm aantal in de huidige situatie. Ook in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Sparta is niemand welkom. Ruim 19.000 goedwillende supporters zijn wederom de dupe. Die ook afstand hebben genomen van wat er gebeurd is, iets wat buiten hun macht ligt. Maar ook honderden Spartanen kunnen nu niet hun club achterna reizen. Die hebben part noch deel aan alles wat in Groningen is gebeurd. Juist tussen veel Groningers en Spartanen is er een warme vriendschappelijke band. We roepen dan ook op te stoppen met collectieve straffen en laten we samen (lokale driehoek, club én supporters) de gesprekken aangaan om samen te zorgen dat iedereen weer op een normale manier naar de wedstrijden kan gaan.”

“Het verbaast ons ten zeerste dat nu naar deze maatregel gegrepen wordt,¨ schrijft De Sparta Supporter, de supportersvereniging van de Rotterdamse club. De vereniging roept de KNVB op, wangedrag aan te pakken en te zorgen dat supporters naar het stadion kunnen komen.