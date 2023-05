Studentenpartij voert actie tegen kortere openingstijden UB op Broerplein

Leden van studentenpartij SOG voerden dinsdagochtend actie op het Broerplein. De studenten zijn niet blij met de verkorte openingstijden van de Universiteitsbibliotheek, die sinds december vorig jaar gelden om de energiekosten van de universiteit te drukken.

Volgens de studenten zorgt met name het vroegere sluitingstijdstip voor problemen. SOG vindt dat studenten nu moeilijker een plek kunnen vinden om rustig te kunnen studeren, helemaal wanneer het in hun studentenhuis onrustig is in de avonduren.

SOG stelt te begrijpen dat er iets te zeggen valt voor besparen tijdens de energiecrisis, maar vindt dat studenten daar niet de dupe van mogen worden. De partij pleitte, tijdens het evenement waarbij ook campagne werd gevoerd voor de aanstaande verkiezingen voor de universiteitsraad, dan ook voor langere openingstijden. Een alternatieve locatie voor studenten die in de avond uren in de boeken willen duiken, is volgens SOG ook een goede optie.