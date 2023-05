Straks alleen nog rode deelscooters in Groningen? Gemeente gaat het onderzoeken

De gemeente Groningen gaat onderzoeken of het, wanneer de vergunningen voor aanbieders Check en Felyx na de aanstaande verlenging verlopen, de verhuur van deelscooters in de gemeente in eigen hand kan nemen.

De gemeenteraad stemde woensdagavond met een krappe meerderheid in met een motie van coalitiepartijen SP. GroenLinks en de Partij voor de Dieren, waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de voor- en nadelen van een gemeentelijk deelscooterbedrijf. De partijen, onder aanvoering van de SP, zien de deelscooters steeds vaker busritten vervangen en daarmee onderdeel worden van het openbaar vervoer. SP-raadslid Hans de Waard motiveert: “Het is dus logisch dat dit een publieke dienst wordt en misschien zelfs wel onderdeel van het ov-bureau. Maar als iets openbaar vervoer is, moet dat in publieke handen zijn. (..) De scooters zouden bijvoorbeeld ook onderdeel kunnen worden van een gemeentelijk, dan wel provinciaal openbaar vervoersbedrijf.”

De krappe meerderheid kreeg veel tegengas van oppositiepartijen, onder aanvoering van Student en Stad. “Als we voor elke afzonderlijke dienst of voertuig een eigen bedrijf moeten gaan opzetten, zijn we bezig tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen”, aldus S&S-raadslid Karoline de Groot. “Als we het volgende keer over fietsen hebben, gaan we daar dan ook zelf een bedrijf voor opstarten?” Ook raadslid Tom Rustebiel was niet mild in zijn kritiek op het plan: “Het personeelstekort, de financiën en de grote hoeveelheid taken die de gemeente er al van de Rijksoverheid bij heeft gekregen. De bestuurbaarheid van de gemeente staat op het spel. Hoe haal je het dan in je hoofd om er zelf nog meer taken bij te pakken? Dit vinden we onverantwoord en ook nogal gevaarlijk. Deze kant moeten we niet op met elkaar.”

Wethouder Broeksma leek nog niet erg warm te worden van het idee van een eigen deelscooterbedrijf. “Maar een onderzoek kunnen we altijd doen. Een onderzoek naar verschillende modellen, waarmee we de deelmobiliteit kunnen beheersen. Een passende vorm waarmee we als gemeente grip kunnen houden op mobiliteit. Maar ik geef wel een winstwaarschuwing: Het is geen licentie om geld te drukken. We moeten geen grote winst verwachten, zeker als je kijkt naar de recente ontwikkelingen bij een bedrijf als Go Sharing.”

Mix tussen straatparkeren en parkeren bij hubs van tafel

De oppositie, onder aanvoering van Student&Stad, D66 en VVD, opperde een ander plan om deelscooters juist aantrekkelijker te maken voor het publiek. Het college is van plan om de komende vergunningsperiode voor de deelscooters over te stappen op een hub-systeem, waarbij deelscooters alleen nog mogen worden geparkeerd op specifieke plekken. Dat moet overlast van wild geparkeerde scooters tegengaan.

Dat vinden de drie partijen geen goed idee, omdat de kans dan bestaat dat mensen de scooters niet meer gaan gebruiken. De gebruiker zou dan verder moeten lopen. De fracties zien meer in een combinatie van de twee systemen: in eerste instantie zouden de hubs alleen op plekken moeten komen waar veel overlast is. In de rest van de gemeente zou dan nog vrij geparkeerd kunnen worden.

Volgens wethouder Broeksma zal het aantal hubs in de gemeente niet zo klein zijn dat mensen veel verder moeten lopen naar een deelscooter: “We willen er echt wel honderden van maken. Veel plekken kunnen geschikt zijn voor deelscooters. Als er dan overlast is, kunnen we de plekken razendsnel verwijderen of verschuiven.”

De raad ging grotendeels mee in de lezing van Broeksma en schoot het plan voor een ‘hybride’ parkeersysteem af. De gemeente is nog bezig met een onderzoek naar hoe het hub-systeem voor deelmobiliteit (dus ook voor deelfietsen en deelauto’s) moet worden ingericht. Dit is binnenkort klaar.