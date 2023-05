Straatverlichting in groot deel van Stad uitgevallen: “Het is erg donker”

Foto: Coen Vosveld

In een groot deel van de stad brandt dinsdagavond geen straatverlichting. Meldingen komen onder andere uit Vinkhuizen, Hoogkerk en Corpus den Hoorn.

“Het gedeelte van Corpus tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Paterswoldseweg is helemaal donker”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Alleen de verlichting bij de flats brandt nog. Die lampen zijn aangesloten op het het elektriciteitsnet van de flats. Op andere plekken in de wijk is het erg donker. Het is goed uitkijken.”

Behalve in Corpus is het ook donker in Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Zeeheldenbuurt, Buitenhof en in het dorp Hoogkerk. Daarnaast is de westelijke ringweg donker, en ook de A7 richting Hoogkerk. Ook wordt gemeld dat het donker is vanaf het Overwinningsplein tot aan de Eeldersingel. Over de oorzaak is niets bekend.