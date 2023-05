Stones ‘Unzipped’ toont ook unieke gitaar die Keith Richards zelf beschilderde

Foto via Groninger Museum

Bezoekers die de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’ vanaf 30 juni gaan bezoeken in het Groninger Museum krijgen niet dezelfde kost voorgeschoteld als in 2020. Nieuw in de tentoonstelling is een gitaar die Keith Richards zelf beschilderde.

De Gibson Les Paul van de Stones-gitarist is voor het eerst te zien in het Groninger Museum. Richards besloot de Les Paul te verven toen hij zich verveelde in afwachting van een gevangenisstraf, waarschijnlijk in 1967 of 1968. Het schilderen begon bij zijn schoenen, ging verder bij zijn witte laarzen en daarna moest de gitaar eraan geloven.

De beschilderde gitaar is te zien in de film Sympathy for the Devil (1968) van Jean-Luc Godard, waarin Richards de Les Paul veel gebruikt. Het instrument is uitgegroeid tot een iconisch stuk en heeft nu een plek in de tentoonstelling.

Het Groninger Museum verwacht grote belangstelling en drukte bij de terugkeer van de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’. De expositie in het museum is de laatste voor de tentoonstelling. ‘Unzipped’ komt daarna in geen enkel ander museum terug. Vanwege corona was ‘Unzipped’ in 2020 slechts kort te zien. Na vier weken moest het museum de deuren sluiten, waardoor vele fans teleurgesteld werden. Die krijgen dus nu opnieuw een kans.

De tentoonstelling begint op 30 juni aanstaande en zal tot 21 januari volgend jaar te zien zijn in Groningen.