Stel uit Stad hoort twee maanden voorwaardelijk tegen zich eisen voor ernstige verwaarlozing kinderen

Foto: Rechtspraak.nl

Een stel uit Groningen kijkt tegen een voorwaardelijke celstraf van twee maanden aan, omdat ze hun eigen kinderen ernstig zouden hebben verwaarloosd.

Volgens RTV Noord en DvhN hoorde het stel, een moeder en vader van 41 en 51 jaar oud uit Groningen, deze strafeis donderdagmiddag tegen zich uitgesproken door het Openbaar Ministerie.

De kinderen werden eind 2021 uit huis geplaatst, na tips vanuit hun basisschool. Ongewassen kleren en rotte tanden verraadden de erbarmelijke situatie waar de kinderen in zaten. Na een instap door de politie bleek de woning te passen bij dit beeld: etensresten, smerig sanitair en beschimmelde lakens.

De moeder van het gezin gaf in de rechtszaal toe dat er een hoop mis is gegaan en dat ze graag hulp wilde. De vader had ook spijt, maar zocht voor vrijwel alle aantijgingen een logische verklaring. Inmiddels gaat het een stuk beter met het gezin en zijn de kinderen terug bij hun ouders. Toch eist het OM (niet via een gebruikelijke civiele zaak, maar via een strafzaak) een voorwaardelijke celstraf tegen de man en de vrouw. Volgens het OM is dat nodig, omdat de ouders in eerste instantie alle hulp ontweken of van de hand wezen. Hoewel er van echte ‘mishandeling’ geen sprake lijkt te zijn, kiest het OM vanwege de ernst van de zaak toch voor vervolging voor dit type misdrijf.

Over twee weken weet het stel uit Stad of ze een straf krijgen en hoe hoog deze is.