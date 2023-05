Steekpartij in Oude Ebbingestraat zorgt voor nieuwe roep om meer camera’s in uitgaansgebied Stad

Het cameratoezicht in de binnenstad is te beperkt en moet snel worden uitgebreid. Dat vinden de raadsfracties van de VVD en de Stadspartij 100% voor Groningen. Volgens de partijen is het gebied wat nu door de camera’s wordt gedekt te beperkt, waardoor de ‘ogen op afstand’ geen preventieve werking hebben.

De twee partijen willen komende woensdag opnieuw praten met het gemeentebestuur over uitbreiding van het cameratoezicht. Volgens de twee fracties laat de steekpartij (en mishandeling) aan de Oude Boteringestraat, waarbij zondagnacht een 27-jarige Stadjer gewond raakte, zien dat die uitbreiding hard nodig is.

“Op dit moment hangen er camera’s in het gebied wat twintig jaar geleden het uitgaansgebieden in Groningen was”, aldus VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs. “Inmiddels weten we dat het uitgaansgebied erg is uitgebreid. Daarnaast hangen op een heel beperkte plek camera’s en dat weten onruststokers en kwaadwillenden ook. Dus een akkefietje vecht je niet uit in de Poelestraat, maar je volgt iemand tot de Nieuwe Ebbingestraat.”

Het beperkte cameratoezicht zorgt volgens de partijen niet alleen voor een gebrekkige preventieve werking, maar komen daders nu weg met misdrijven: De pakkans is na een aantal dagen vele maken kleiner dan wanneer de politie tijdig ter plekke was geweest”, aldus Jacobs. “Mede daardoor krijgt rechtvaardigheidsgevoel van slachtoffers, door deze Groningse gewoonte, een enorme dreun.”