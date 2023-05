Stakingen Albert Heijn voorbij, akkoord over nieuwe cao

De stakingen bij Albert Heijn zijn voorbij. Dinsdag zijn de vakbonden en de werkgever het eens geworden over de inhoud van een nieuwe cao voor de distributiecentra.

De medewerkers, inclusief de uitzendkrachten, krijgen een loonsverhoging van 10%. De loonsverhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 april. Ook komt er geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor huidige en toekomstige werknemers. Daarnaast wordt het rooster van uitzendkrachten vanaf nu minimaal twee weken van tevoren bekendgemaakt. Ook wordt er beter rekening gehouden met opeenvolgende diensten. Onderhandelaar Roel van Riezen van vakbond CNV: “De medewerkers hebben dit samen voor elkaar gekregen. De solidariteit tussen fulltimers, parttimers én uitzendkrachten vormt de pijler onder dit resultaat.”

Het resultaat van de onderhandelingen moet nog wel goedgekeurd worden door de leden. Toch verwacht Van Riezen geen problemen: “De belangrijkste eisen zijn ingewilligd.” In de distributiecentra van Albert Heijn werken 5.000 tot 6.000 mensen. Van hen is 45 procent uitzendkracht, die groep gaat er met de nieuwe cao ook op vooruit. Tot vorige week donderdag werd er gestaakt bij vijf van de zes distributiecentra door zo’n 1.500 werknemers. In veel winkels van Albert Heijn waren er daardoor lege schappen. De supermarkt liep door de acties zo’n 35 tot 45 miljoen euro omzet mis.