Staking in Duitsland gaat niet door, treinen rijden komende week volgens dienstregeling

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De staking in het Duitse openbaar vervoer gaat komende week niet door. De treinen van vervoersbedrijf Arriva zullen daarom volgens dienstregeling rijden.

“De staking in Duitsland is voorlopig afgewend”, meldt Arriva. “De treinen en bussen van Arriva rijden daarom op maandag, dinsdag en woensdag wél vanuit Groningen naar Duitsland. De treinen tussen Bad Nieuweschans en Weener zullen volgens dienstregeling rijden. Ook de snelbus tussen Groningen en Leer rijdt. Het is nog onbekend of de stopbus tussen Leer en Weener ook zal rijden. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te controleren voor ze op pad gaan.”

Arriva laat weten dat de trein tussen Heerlen en Aachen Hauptbahnhof niet zal rijden.