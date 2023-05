Staking distributiecentra Albert Heijn houdt aan, steeds legere schappen

Lege schappen in Albert Heijn Helperplein - Foto Patrick Wind

De staking van medewerkers in verschillende distributiecentra van Albert Heijn gaan nog door. In Groningen zijn steeds meer lege schappen te zien.



Vanaf zondag 30 april staken medewerkers in verschillende distributiecentra van Albert Heijn. De acties worden georganiseerd door de vakbond FNV. De inzet is een loonsverhoging van tenminste tien procent en geen verslechtering van overige arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers van de centra.

In eerste instantie ging het om de locaties in Zwolle en Pijnacker. Inmiddels hebben meer plekken zich bij de actie aangesloten. Volgens vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen van de FNV sluiten de locaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en in Tilburg er ook bij aan. Zühlke – Van Velzen: “De schappen zullen steeds leger raken de komende dagen.”

De vakbond zei eerder dat Albert Heijn niet tegemoet wil komen aan hun eis voor een loonsverhoging, waardoor een gesprek voor nu geen zin heeft.