Stadspartij dringt aan bij college: ‘Neem eisen van stakende iederz-medewerkers over’

Het pand van iederz aan de Silkeborgweg - Foto: Maarten Siepel

Als het aan de Stadspartij 100% voor Groningen ligt, schaart de gemeente Groningen zich achter de eisen van de stakende medewerkers van iederz.

De medewerkers van het sociale werk- en leerbedrijf van de gemeente legden maandagochtend het werk enige tijd neer, omdat ze ruim tien procent meer loon willen. Ook willen de medewerkers een verdubbeling van de reiskostenvergoeding.

“Wij willen graag van het college weten of ze net zoals onze fractie vindt dat de eisen van de vakbonden realistisch zijn”, zegt Yaneth Menger, raadslid Stadspartij 100% voor Groningen. “Daarnaast willen we van het college weten of ze deze eisen over willen nemen en kenbaar willen maken aan minister Schouten van Scoale Zaken en Werkgelegenheid, zodat zij de gemeenten van voldoende financiële middelen te voorzien. De Vereniging Nederlandse Gemeenten moet in staat gesteld worden om werknemers tegemoet te komen met een hogere beloning.”