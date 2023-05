Sport050 voert nieuw toegangssysteem over twee weken alsnog in

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

Het nieuwe systeem voor toegang en verhuur voor Sportcentrum Kardinge, het Helperzwembad, Zwembad de Parrel en De Papiermolen wordt over twee weken ingevoerd bij Sport050. Het gemeentelijke sportloket laat weten dat de noodzakelijke werkzaamheden aan het ICT-systeem nu zijn doorgevoerd, waardoor de nieuwe toegangspassen en QR-codes nu veilig te gebruiken zijn.

Sport050 wilde eigenlijk halverwege april al overstappen van de gebruikelijke polsbandjes en losse toegangskaartjes naar een nieuw systeem, waarbij klanten via gebruikerspassen en QR-codes toegang zouden krijgen tot de sportfaciliteiten en kluisjes. Maar het sportloket zette op het laatste moment een streep door de invoering, vanwege ’technische risico’s’ en stelde de activering van het nieuwe toegangssysteem voor onbepaalde tijd uit. Een koppeling met andere ICT-systemen van de gemeente bleek de boosdoener.

Volgens Sport050 zijn de problemen die in april nog speelden nu verholpen, waardoor het nieuwe toegangssysteem alsnog kan worden ingevoerd. Vanaf woensdag 7 juni hanteert Sport050 voor alle abonnementen een toegangspas en nieuwe polsbandjes, met daarop alle oude gegevens van abonnementhouders. Een Sport050-klantenpas of een nieuw polsbandje kost 2,50 euro en is aan de balie van de sportlocaties te koop. Losse kaartjes zijn er nog steeds, maar die worden vervangen door een QR-code. Ook verenigingsleden moeten naar binnen met een QR-code, die ze van hun vereniging krijgen.

Het nieuwe systeem (wat de titel Dataduiker draagt) moet het huren van accommodaties en kluisjes, het kopen van kaartjes en zaken als het verlengen van abonnementen en het aanvragen van zwemlessen makkelijker maken, omdat dit vanaf nu allemaal online geregeld kan worden. Het nieuwe systeem heeft flink wat gevolgen voor gebruikers van de sportlocaties. Daarom heeft Sport050 een reeks aan vragen en antwoorden opgesteld over het nieuwe systeem. Die zijn hier te vinden.