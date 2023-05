Spaans horeca-avontuur van Jules Carels stopt na tien maanden: “Ik kan nu heerlijk naar de F1 kijken”

Kroegbaas Jules Carels achter de tap van zijn Café Amicitia - Foto: Wouter Holsappel

Vorig jaar zomer begon Jules Carels een gastrobar op het Spaanse Málaga. Dit Pinksterweekend heeft hij zijn zaak overgedragen aan nieuwe eigenaren. “Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, het is mooi geweest.”

Wie denkt dat Carels er zondagmiddag teleurgesteld bij zit, die komt bedrogen uit. “Het is hier fantastisch mooi weer”, vertelt de kroegbaas opgewekt. “Ik loop in een korte broek, en zojuist heb ik Max zien winnen op Monaco. Ik heb een collega bezocht, en in zijn zaak kon de F1 gekeken worden op een scherm, prachtig mooi. En een mooie race ook. De regen maakte het best nog wel even spannend.”

“Als ik dit werk wil doen, wil ik ook honderd procent geven”

Maar de reden voor het contact zijn niet de 25 punten die Max Verstappen bij kan schrijven. “Het klopt inderdaad dat ik besloten heb om mijn gastrobar van de hand te doen. Gisteren was de laatste werkdag, en heb ik een heel mooi afscheidsfeest gehad. Vorig jaar zomer ben ik hier begonnen, en het zijn prachtige maanden geweest. Met volle tevredenheid heb ik mijn werk kunnen doen. Maar ik ben ondertussen 65 jaar. En het werk wordt steeds zwaarder. En ik vind het belangrijk dat als ik dit doe, dat ik dan ook de maximale inzet geef. De klant is mij heilig. En voor mijn gevoel lukte dat steeds minder goed. Daarom heb ik besloten om te stoppen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Carels kocht vorig jaar zomer dit café in Málaga. Foto: ingezonden / eigen foto

Jules Carels

Carels is een bekende naam in de Groningse horecawereld. Voor zijn Spaanse avontuur bestierde hij Amicitia aan de Noorderstationsstraat. Daarvoor heeft hij op talloze andere plekken achter de bar gestaan. In De Wijert-bar bijvoorbeeld, maar ook in een zaak aan de Verlengde Hereweg, in Ten Post, in Kommerzijl en in café De Brug in Garrelsweer. In 2021 nam Carels afscheid van Amicitia vanwege het feit dat zijn vrouw werk had gevonden in Spanje. De kroegbaas reisde mee, en op Málaga begon het opnieuw te kriebelen.

“Heel veel Groningers hebben mijn bar bezocht”

“Ik heb het werk 33 jaar gedaan. En de laatste tien maanden waren een kers op de taart. Ik heb hier op Málaga een prachtige tijd gehad. En weet je wat zo bijzonder is? Dat je zo ver weg bent, maar toch ook heel erg dichtbij bent. Heel veel Groningers hebben de afgelopen maanden een bezoek gebracht aan mijn bar. En dat heeft me echt geraakt. Dat mensen de moeite namen om mij op te zoeken. Daar wil ik hun heel erg voor bedanken.” Toch lijkt Carels er verder niet emotioneel onder: “Gisteren was het afscheid, en als je dan de deur op slot draait, dan denk je wel even, dit was het dan. Maar ik ga dan niet lopen huilen. Ik kan makkelijk ergens afstand van doen. Ook omdat ik weet dat dit de beste beslissing is.”

“Zeg nooit, nooit”

Carels blijft ook met zijn vrouw in Spanje wonen. “We gaan hier niet weg. Het klimaat, de mensen, het is hier zo prettig en relaxed. Ik kan hier echt van genieten. En ik zal je eerlijk vertellen. De komende tijd ga ik het lekker rustig aan doen. Maar ik sluit niet uit dat als één van de horecabedrijven hier voor één of twee dagen in de week een barman zoekt, dat ik daar misschien wel in ga springen. Zeg nooit, nooit. Maar dat is voorlopig niet aan de orde hoor, haha. Volgende week zit ik gewoon weer voor de buis. Dan is Max hier in Spanje. Ik ben heel benieuwd hoe hij het zal gaan doen op Circuit de Barcelona-Catalunya.”

De Gastrobar van Jules wordt overgenomen door Nederlanders die op Málaga ook al een ander horecabedrijf runnen.