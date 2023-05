Sontweg vanaf dinsdag ruim drie weken afgesloten tussen Sontplein en Europaweg

Foto via Google Maps - Streetview

Het Sontplein gaat vanaf komende dinsdag ruim drie weken (tot vrijdag 23 juni) dicht in beide richtingen tussen het Sontplein en de Europaweg. De laatste dagen van de geplande stremming is ook de kruising met het Sontplein helemaal afgesloten.

Aanpak Ring-Zuid voert in deze periode werkzaamheden uit aan de inrichting van de Europaweg op dit traject. Er wordt ook gewerkt aan de kruising met het Sontplein. Na de werkzaamheden kunnen automobilisten niet meer linksaf slaan naar het Sontplein vanaf de Sontweg, wanneer ze vanuit de richting van de Ikea naar de parkeerplaats van het winkelplein willen rijden. Dit verkeer zorgde volgens Groningen Bereikbaar voor veel drukte op deze route. Daarom wordt deze verkeersstroom straks naar de nieuwe oprit bij de Bornholmstraat gestuurd.

In de onderstaande video legt Bert Kramer (aannemerscombinatie Herepoort) uit waarom voor deze oplossing is gekozen:

De afsluiting van drie weken, die komende dinsdag begint, zorgt voor verschillende omleidingen. Verkeer vanaf de zuidelijke ringweg (uit de richting van het Julianaplein) moet omrijden via de oostelijke ringweg, de afslag naar Meerstad en de Sint Petersburgweg en de Sontweg. Het verkeer vanuit de richting Hoogezand kan op de A7 doorrijden op de oostelijke ringweg en vanaf de afslag naar Meerstad dezelfde route volgen.

Groningen Bereikbaar verwacht veel drukte door een andere mogelijke omleidingsroute. Omrijden kan namelijk ook via de afrit naar het Europapark, de Herningweg en de Bornholmstraat. Deze route is dus op eigen risico en Groningen Bereikbaar denkt dat de andere omleidingsroute op drukke momenten sneller is.

Meer omleidingsroutes staan op het onderstaande kaartje: