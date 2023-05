SOG en Lijst Calimero winnaars universitaire verkiezingen; opkomst hoger dan vorig jaar

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Studenten Organisatie Groningen en Lijst Calimero zijn de grote winnaars van de universitaire verkiezingen van afgelopen week.

De SOG was vorig jaar de grote winnaar van de verkiezingen met zes zetels. De partij leverde dit jaar één zetel in. Deze zetel werd opgepikt door de Lijst Calimero, die nu ook vijf zetels krijgt in de universiteitsraad. De Vrije Student behoudt haar twee zetels van vorig jaar.

Binnen de zetels voor personeelsgeleding bleef de Personeelsfractie de grootste en haalde met negen zetels zelfs winst ten opzichte van 2022. Nieuwkomer Kwaliteit Voorop, een nieuwe fractie binnen de universiteitsraad, snoepte ook een zetel af van de wetenschapsfractie. Deze partij blijft met slechts twee zetels over in de u-raad.

De opkomst voor de verkiezingen binnen de universiteit was opnieuw laag, maar wel hoger dan in 2022. In totaal bracht 22 procent van de studenten een stem uit. Onder de medewerkers lieten 3067 van de 8003 medewerkers hun stem horen.