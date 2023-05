‘Soeurs’ van Wajdi Mouawad te zien tijdens ‘MENA is here’ in Stad

Foto: Pascal Gely via MENA

Dagelijks staan er in Parijs mensen in de rij om kaartjes te kopen voor de voorstelling ‘Soeurs’. Voor het eerst komt deze voorstelling nu naar Nederland, naar Groningen, waar het tijdens ‘MENA is here’ zal worden opgevoerd.

Vier grote Groningse culturele instellingen slaan deze maand de handen ineen om de schoonheid te tonen van de diverse culturen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, MENA. Door het programma ‘MENA is here’ moet een ander beeld ontstaan van deze gebieden. Het programma bestaat onder andere uit dansvoorstellingen, Afrikaanse maaltijden, films en theater. Hoogtepunt in het programma is voorstelling ‘Soeurs’ van Théatre National de la Colline uit Parijs, van theatermaker en toneelschrijver Wajdi Mouawad.

Oorlog en geweld

Het Holland Festival had de voorstelling graag in de programmering opgenomen maar Mouawad koos, vanwege het thema van MENA, voor Groningen. In de werken van Mouawad gaat het vaak over de invloed van oorlog en geweld op het dagelijks leven van gewone mensen. Daarbij kiest hij vaak voor de vorm van een familietragedie. Dat is niet zonder reden. Mouawad werd geboren in Libanon en zag tijdens de burgeroorlog in dit land als kind een aanval op een bus vol Palestijnse vluchtelingen. Een beeld dat in veel van zijn voorstellingen terug is te zien. Korte tijd later ontvlucht het gezin Libanon, komt in Frankrijk terecht, en uiteindelijk in Canada waar hij een opleiding tot regisseur volgt. Wanneer hij eigen stukken begint te schrijven breekt hij al snel door, keert terug naar Parijs, waar hij voorstellingen gaat maken.

Soeurs

In de voorstelling ‘Soeurs’ (zussen, red.) vertolkt actrice Annick Bergeron twee vrouwen. De één groeide op in Canada en verkoos een carrière boven een gezinsleven. De tweede vluchtte als kind met haar vader uit de burgeroorlog in Libanon en smeedde een leven voor zichzelf in het Westen. Ze zorgt nog steeds voor haar getraumatiseerde vader die voortdurend zegt dat zij het is die van hem afhankelijk is. Het zijn twee totaal verschillende vrouwen, levend in twee totaal verschillende dimensies, die gaandeweg ontdekken dat ze veel meer gemeen hebben dan op het eerste gezicht lijkt.

‘MENA is here’ vindt plaats van 11 tot en met 20 mei. Voorstellingen vinden plaats bij SPOT, NITE, NNO en Forum Groningen. ‘Soeurs’ van Wajdi Mouawad door Théatre National de la Colline wordt twee keer opgevoerd en is op 15 mei te zien in SPOT. Meer informatie vind je op deze website.