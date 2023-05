Soep uitgedeeld bij protestbijeenkomst voor loonsverhoging in voortgezet onderwijs

Foto: Wouter Holsappel

Aan het einde van de donderdagmiddag organiseerden vakbonden AOb, FNV, CNV en FvOv een protestactie in het kantoor van Openbaar Onderwijs Groningen aan de Leonard Springerlaan. Dat deden de bonden, omdat ze meer loon eisen voor werknemers in het voortgezet onderwijs. Aanwezigen kregen onder andere soep van de vakbondsleden.

De bonden bieden donderdag door het hele land protesten aan bij de lokale en landelijke politiek. In Groningen kozen de bonden voor een andere opzet: Geen stakingen of werkonderbrekingen, maar een gezamenlijke ondertekening van een petitie. Dit om de eindexamens niet te verstoren.

Vakbond CNV deelde daarnaast soep uit aan aanwezigen, om zo haar slogan ‘Laat het onderwijs niet in de soep lopen’ kracht bij te zetten. Op de blikken soep staat een speciaal etiket met daarom ‘allergene ingrediënten’. De bonden halen onder meer tijdelijke gelden voor het onderwijs, tijdelijke contracten voor docenten, een toename van de werkdruk en het nijpende lerarentekort aan als ‘ingrediënten’ waar de leraren in het voortgezet onderwijs nu sterk allergisch op reageren.

Tekst gaat verder onder de foto:

De oproep van de vakbonden aan de politiek is dan ook ‘verdun de soep niet verder: “Nu de houdbaarheid van de cao op 1 mei is verlopen, zou deze soep tot explosieve situaties kunnen leiden.”

Volgens de bonden is er op dit moment volstrekt onvoldoende geld om de lonen fatsoenlijk te verhogen, waardoor het lerarentekort verder oploopt. Daardoor zitten de onderhandelingen over een nieuwe cao nu ‘muurvast’, aldus de bonden, De werkgevers zouden niet genoeg geld hebben om aan de eisen van de bonden te voldoen.

De acties van de onderwijsbonden waren donderdagmiddag nog relatief publieksvriendelijk. Maar daar komt na de zomervakantie mogelijk verandering in. Als een nieuwe cao uitblijft wordt er, zowel in het primair als het voorgezet onderwijs, gestaakt in september.