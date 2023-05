Slecht seizoen lijkt FC Groningen qua populariteit nog niet te deren

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Ondanks het bijzonder slechte seizoen en de aanstaande degradatie heeft FC Groningen het afgelopen jaar niet ingeboet qua populariteit.

Dat blijkt uit het Sportsector Merkenonderzoek 2023 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. De club handhaafde zich het afgelopen jaar gewoon op de tiende plek van Nederland als het gaat om populariteit van Nederlandse sportclubs. De Euroborg handhaaft zich op de zeventiende plaats als het gaat om de populariteit van sportaccommodaties.

Dat Groningen zich op de tiende plek handhaaft op de lijst is opvallend, kijkend naar andere voetbalclubs op de lijst. Het zware jaar van Ajax heeft bijvoorbeeld zijn weerslag in de ranglijst, waar Feyenoord en PSV de Amsterdamse club nu naar de kroon steken. Dat Feyenoord bovenaan staan, gebeurde voor het laatst in 2012 en 2016. Maar PSV stond, sinds het begin van de ranking, nooit boven Ajax.

Het Sportsector Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2010 uitgevoerd. Sindsdien zijn 66.000 respondenten ondervraagd over de reputatie en groeipotentie van alle sportorganisaties die in Nederland actief zijn.