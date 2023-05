Slachtoffer steekpartij Oude Boteringestraat is 27-jarige Stadjer; mogelijk meerdere verdachten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij de steekpartij in de omgeving van de Oude Boteringestraat van zondagnacht is een 27-jarige man uit Groningen gewond geraakt. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend. Volgens de politie was de steekpartij onderdeel van een mishandeling, waar mogelijk meerdere personen bij betrokken waren.

Het slachtoffer werd zondagnacht gevonden in de Oude Ebbingestraat, ter hoogte van de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein. De 27-jarige man is, na stabilisatie door ambulancepersoneel, overgebracht naar een ziekenhuis.

Het steekincident is volgens de politie onderdeel van een bredere mishandeling van het slachtoffer. Daarom is er mogelijk meer dan één verdachte in deze zaak.

De politie heeft al gesproken met het slachtoffer. Om duidelijk te krijgen waar de mishandeling en het steekincident hebben plaatsgevonden, wie daarbij betrokken waren en wat de toedracht van het incident is geweest, is de politie op zoek naar camerabeelden die kunnen worden veiliggesteld.

Mensen die tussen 23:15 en 00:15 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Oude Boteringestraat, de Poststraat, de Rode Weeshuisstraat of de Oude Ebbingestraat, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Mensen met beelden, bijvoorbeeld van een deurbel- of beveiligingscamera waarop iets te zien is, kunnen deze ook online delen via dit tipformulier.