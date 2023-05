Seizoenskaarten FC Groningen komend seizoen stuk goedkoper

Foto: fcgroningen.nl

FC Groningen begint op 1 juni met de verkoop van seizoenskaarten voor het komende seizoen. Hoewel de club stelt dat de prijzen voor komend seizoen eigenlijk flink omhoog hadden gemoeten, gaan de prijzen van de kaarten vanwege de degradatie een stuk omlaag.

Dat maakte FC Groningen donderdagmiddag bekend.

FC Groningen stelde de verkoop van seizoenskaarten half april uit, totdat bekend was in welke competitie de club komend seizoen zou spelen. Nu duidelijk is dat FC Groningen een niveau lager gaat voetballen, heeft de club 1 juni vastgelegd als startdatum van de verkoop voor ‘verlengers’ van seizoenskaarten. Vanaf vrijdag 7 juli start de verkoop van alle dan nog resterende vrije plekken in Euroborg.

De club stelt dat het de prijzen voor een seizoenskaart eigenlijk had moeten verhogen. FC Groningen speelt komend seizoen twee thuiswedstrijden meer dan in de Eredivisie en ook de inflatie stelt de club voor extra kosten. Toch zegt de club het niet over het hart te krijgen om de prijzen te laten stijgen: “We vinden het niet gepast de extra kosten voor de club aan onze seizoenkaarthouders door te belasten.”

De daling van de prijzen voor seizoenskaarten verschilt per vak. Gemiddeld scheelt de verlaging met dit jaar zo’n twintig euro, maar in sommige vakken daalt de prijs met meer dan dertig euro. Mensen die voor 2 juli besluiten om hun seizoenskaart te verlengen, krijgen nog meer korting.