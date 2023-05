Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Van Swietenlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Van Swietenlaan is een scooterrijdster gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 14.00 uur. “Het heeft plaatsgevonden op de rotonde met de C.G. Wichmanstraat”, vertelt Ten Cate. “Op de rotonde is een scooterrijdster aangereden door een automobilist. Hoe dit heeft kunnen gebeurden is onbekend, maar het lijkt het erop dat de autobestuurder de scooterrijdster over het hoofd heeft gezien.”

Door de aanrijding kwam de bestuurster ten val. “Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak.