Schrijfster Louise Hompe overlijdt kort na presentatie autobiografie

Schrijfster Louise Hompe uit Stad is afgelopen donderdag overleden. Dat heeft haar uitgeverij zaterdag bekendgemaakt.

Hompe werd geboren in 1954 in Enschede. Toen ze acht jaar oud was verhuisde ze naar Nijmegen waar ze na de middelbare school ook zou studeren. In 1985 ging ze aan het werk in het onderwijs. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren dat zag ze als haar levenstaak. Innoveren en ontwikkelen waren voor haar speerpunten. Zo werkte ze met Europese partners aan verschillende projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling. Sinds 2008 werkte als opleidingsmanager bij het Alfa-college in Stad.

Indië

Schrijven is altijd een grote passie van Hompe geweest. In 2010 debuteerde ze met de Indische familiekroniek ‘Uitgestelde huwelijksnacht’. Dat ze over Nederlands-Indië schrijft is geen verrassing. Hompe heeft namelijk Indische roots. Haar vader was Indo en ging na zijn kostschooltijd op Java in Nederland studeren waar hij zijn vrouw leerde kennen. Daarna gingen ze terug naar Sulawesi waar ze tot 1950 zouden blijven.

Borstkanker

Op 24 april verscheen haar boek ‘Wie zei dat mijn leven saai is’. “Op dat moment wisten we al dat Louise ernstig ziek was en niet lang meer te leven zou hebben”, vertelt Gerrit Brand van uitgeverij Nobelman. “”Gelukkig heeft ze de presentatie van haar autobiografie nog mee kunnen maken.” Dat ze ziek was, daar maakte Hompe geen geheim van. In 2010 werd er borstkanker gediagnosticeerd. Dit resulteerde in het boek ‘K… en nu verder’. Twee jaar geleden werden nieuwe uitzaaiingen ontdekt. In de reservetijd schreef ze haar memoires: ‘Wie zei dat mijn leven saai is.”